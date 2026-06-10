При ракетной атаке на Чебоксары пострадали три человека

Три человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Чебоксары. Двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий – в легкой. Одного из них уже отпустили домой. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

Угрозу ракетной опасности в регионе отменили, но сохраняется режим опасности БПЛА.

Для жителей города организована горячая линия и пункт помощи в школе №57, там дежурят врачи и психологи. В настоящее время идет осмотр и фиксация повреждений после атаки, добавил Николаев.

В свою очередь, глава Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что в городе ограничено движение по проспекту Яковлева (от пересечения с проспектом Мира до проспекта 9-й Пятилетки) и по улице Хевешская (от пересечения с проспектом Яковлева до бульвара Эгерский). Кроме того, приостанавливалась работа пришкольных лагерей до отмены режима ракетной опасности. В ближайшее время начнет работу комиссия по оценке нанесенного ущерба, добавил Трофимов.

Утром 10 июня режим ракетной опасности объявлялся в части регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также во всех регионах Уральского федерального округа.

Чебоксары, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube