При ракетной атаке на Чебоксары пострадали три человека

Три человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Чебоксары. Двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий – в легкой. Одного из них уже отпустили домой. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.
Угрозу ракетной опасности в регионе отменили, но сохраняется режим опасности БПЛА.
Для жителей города организована горячая линия и пункт помощи в школе №57, там дежурят врачи и психологи. В настоящее время идет осмотр и фиксация повреждений после атаки, добавил Николаев.
В свою очередь, глава Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что в городе ограничено движение по проспекту Яковлева (от пересечения с проспектом Мира до проспекта 9-й Пятилетки) и по улице Хевешская (от пересечения с проспектом Яковлева до бульвара Эгерский). Кроме того, приостанавливалась работа пришкольных лагерей до отмены режима ракетной опасности. В ближайшее время начнет работу комиссия по оценке нанесенного ущерба, добавил Трофимов.
Утром 10 июня режим ракетной опасности объявлялся в части регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также во всех регионах Уральского федерального округа.
Чебоксары, Наталья Петрова
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