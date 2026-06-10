Компания по обращению с отходами уклонилась от уплаты налогов на 500 млн рублей

Следственный комитет выявил факт уклонения от уплаты налогов у крупной компании, специализирующейся на обращении с отходами. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, гендиректор компании «Экологистика» в процессе исполнения госконтрактов умышленно искажал налоговую отчетность для необоснованного занижения налоговых платежей. Для создания видимости реальности проводимых сделок использовались фирмы-однодневки, зарегистрированные без цели фактического ведения финансово-хозяйственной деятельности.

В бухгалтерской и налоговой отчетности, представляемой в налоговые органы, отражались фиктивные расходы для незаконного получения вычетов по НДС. В результате совершенных преступных действий бюджетная система страны недополучила свыше 500 млн рублей в виде налогов.

Правоохранители допросили десятки свидетелей, на территории Московского региона, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик проведено порядка 30 обысков, изъяты документы, имеющие доказательное значение. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, кроме того, проверяется его причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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