Трое пострадавших и пожар на НПЗ: над Россией за ночь сбили 330 БПЛА

В Краснодарском крае три человека пострадали при ночном налете украинских беспилотников. Также произошло возгорание на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, пожар уже потушили, сообщил региональный региональный оперштаб. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО уничтожили 330 вражеских дронов над 12 российскими регионами, в том числе над Кубанью.

Также беспилотники сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Московского региона, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, в результате вспыхнул пожар, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Предварительно, пострадали два человека. На месте работают оперативные и специальные службы. После атаки дронов в Прикубанском округе Краснодара из-за повреждения на линии электропередачи произошло аварийное отключение электричества, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города. Без света остались жители более семи улиц. На месте работает аварийная бригада.

Также атаке БПЛА подвергся Северский район Краснодарского края. Повреждены несколько частных домов, пострадал один человек, уточнил глава региона. Кроме того, обломки беспилотников упали в поселке Афипском, в результате произошло возгорание на территории НПЗ, уточнил губернатор. Утром пожар потушили, никто не пострадал.

Над Брянской областью ликвидировано 90 беспилотников самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил региональный оперштаб.

В Севастополе ночью сбили более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент, уточнил губернатор Михаил Развозжаев. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также никто не пострадал в Тульской области, где перехватили 11 дронов.

Кроме того, 15 беспилотников с начала суток уничтожено на подлете к Москве, отчитался мэр Сергей Собянин.

Москва, Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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