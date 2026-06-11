ФСБ задержала украинского агента, готовившего убийство сотрудника Минобороны РФ

Сотрудники ФСБ сорвали теракт в отношении военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны России, который планировал устроить завербованный украинскими спецслужбами иностранец. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий силовики установили и задержали в Московском регионе иностранца 1990 года рождения, который по заданию Службы безопасности Украины должен был застрелить сотрудника Минобороны.

Иностранец был заброшен в Россию в феврале текущего года. Для проведения теракта по указанию куратора он изъял из тайника пистолет ПМ с глушителем и 16 патронов и провел наблюдение по адресам проживания и работы военнослужащего.

На допросе задержанный рассказал, что был завербован сотрудниками СБУ на территории одного из государств Евросоюза, куда он сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране. За убийство российского военнослужащего кураторы обещали помочь ему в получении статуса беженца для законного пребывания на территории ЕС. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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