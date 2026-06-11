Дрон ВСУ атаковал магазин под Белгородом: ранены двое детей и трое взрослых

Украинский беспилотник ударил по магазину в поселке Разумное под Белгородом. Пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Пострадавших детей доставили в детскую областную клиническую больницу. У девятимесячной девочки минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение лица. У пятилетней девочки диагностировали осколочное ранение бедра.

Три женщины также получили различные осколочные ранения и были госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода.

В результате атаки были повреждены входные группы, фасады, остекление двух коммерческих объектов, семь автомобилей и автобус. На месте работают оперативные службы.

Ранее сегодня сообщалось, что вражеский FPV-дрон взорвался на территории предприятия в селе Илек-Кошары Ракитянского округа белгородской области. Пострадал мирный житель. Мужчина получил слепые осколочные ранения предплечья и бедра и самостоятельно обратился в районную больницу. После оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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