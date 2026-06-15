В России задержали брокеров за мошенничество с акциями на 7 млрд рублей

Спецслужбы задержали участников мошеннической схемы, ущерб от действий которых превысил 7 млрд рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании «Mind Money Limited» (ранее «Zerich Securities Ltd.») и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Подозреваемые действовали в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Они получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Реализуя мошенническую схему, фигуранты вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, обменяли «замороженные» американские депозитарные расписки на акции российских компаний.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. По месту проживания и в офисах фигурантов уголовного дела в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками, денежные средства в размере более 100 млн рублей.

«Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – домашний арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – добавили в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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