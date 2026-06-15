Житель Подмосковья расстрелял из охотничьего ружья двух человек из-за шума

В Московской области мужчина открыл огонь по людям из-за шума. Двое пострадавших госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в Люберцах. Местный житель сделал замечание соседям, которые выпивали во дворе дома и кричали. В результате произошел конфликт.
Тогда мужчина произвел из принадлежащего ему охотничьего гладкоствольного оружия не менее трех выстрелов в сторону двух граждан. Пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями.
Стрелявшего задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Москва, Зоя Осколкова
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