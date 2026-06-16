В Туле студент поджег два банка по указанию мошенников

В Туле возбудили уголовное дело по факту поджога офисов двух банков. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Накануне возгорания произошли в отделениях двух кредитных организаций на улице Фрунзе и Красноармейском проспекте. В результате пожары удалось быстро потушить, никто не пострадал.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался студент одного из областных вузов. По его словам, на преступление он пошел по указанию неизвестных, которым ранее перевел 700 тысяч рублей для «декларирования».

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога».

Кроме того, полиция проводит проверку по факту мошенничества.

Тула, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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