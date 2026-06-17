Над регионами России за ночь сбили 157 украинских БПЛА

Средства противоздушной обороны минувшей ночью уничтожили над территорией России 157 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минообороны РФ.

Дроны ликвидировали в 15 регионах – Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваторией Черного моря.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице с начала суток сбито 19 БПЛА. О пострадавших и последствиях на земле пока неизвестно. Аэропорты Внуково и Домодедово в целях обеспечения безопасности полетов принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

В Брянской области поразили 47 вражеских дронов, уточнил региональный оперштаб. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Тульской области, по информации региональных властей, нейтрализовали 16 БПЛА. Там также никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В Калужской области перехватили 25 беспилотников на окраине Калуги и над шестью округами региона, проинформировал губернатор Владислав Шапша. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. В Ростовской области отразили атаку дрона в Чертковском районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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