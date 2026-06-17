75-летний калужский пенсионер зарубил топором спящего сына

Следственные органы Калужской области возбудили уголовное дело по факту убийства пенсионером собственного сына.

По данным регионального главка СК РФ, 75-летний мужчина ночью нанес своему спящему сыну смертельные удары топором, от которых тот скончался на месте.

В доме обнаружили и изъяли орудие убийства, назначены судебные экспертизы. Подозреваемый задержан. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Что стало причиной расправы, сейчас устанавливают следователи.

Калуга, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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