Беспилотник ударил по АЗС в Курской области: есть погибший и раненые

В городе Обоянь Курской области украинский беспилотник нанес удар по автозаправочной станции. В результате атаки один человек погиб на месте, еще двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Семье погибшего будет оказана вся необходимая поддержка, заверил глава региона. Хинштейн уточнил, что 44-летний мужчина и 37-летняя женщина получили акубаротравму и слепые осколочные ранения. Пострадавшие будут доставлены в Курскую областную больницу.

Еще одну атаку ВСУ совершили на автодороге Белица – Коммунар Беловского района. Под удар БПЛА попал легковой автомобиль, у 56-летнего водителя акубаротравма, добавил губернатор. Ему оказывается первая помощь, решается вопрос о госпитализации. Автомобиль получил повреждения.

Курск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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