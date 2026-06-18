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В Брянской области БПЛА атаковал машину с детьми: ранены две девочки

В селе Чуровичи Климовского района Брянской области украинский дрон-камикадзе ударил по автомобилю, в котором ехала женщина с двумя дочерьми 10 и 11 лет. В результате атаки обе девочки получения ранения, одна из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

По его словам, беспилотник целенаправленно преследовал машину. Находившая за рулем мать девочек пыталась уйти от удара, но безуспешно, сообщил Ковальчук.

Пострадавшие незамедлительно госпитализированы. «Медики делают все возможное. Подключены лучшие специалисты, держу ситуацию на личном контроле», – отметил врио главы региона.

Брянск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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