Кипр выдал России должника по налогам на 2,6 млрд рублей

Кипр экстрадировал россиянина, которого обвиняют в неуплате налогов в размере 2,6 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Кипр экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере», – отметила Волк.

По версии следствия, с 2015 по 2019 год мужчина был руководителем двух коммерческих предприятий, он предоставлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями о договорах подряда с подконтрольными юрлицами. Согласно документам, эти организации якобы поставили коммерсанту стройматериалы и провели строительно-монтажные работы. Ущерб составил более 2,6 млрд рублей.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов).

Фигурант скрылся от правосудия за границей и был задержан в Республике Кипр. Сегодня в аэропорту Ларнаки он был передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube