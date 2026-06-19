Средства ПВО за ночь перехватили 133 украинских беспилотника

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 133 беспилотника над территорией 12 регионов России. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 20.00 мск 18 июня до 7.00 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря.

По данным властей подвергшихся ночному налету субъектов, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. На местах работают оперативные службы, последствия атаки устанавливаются.

Кроме того, сегодня ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на прием и вылет в аэропортах Калуги, Саратова, Сочи и столичных Внуково и Домодедово.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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