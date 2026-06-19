ВСУ устроили пожар на ЗАЭС, ударив дронами по транспортному цеху станции

Транспортный цех Запорожской АЭС попал под массированную атаку украинских беспилотников. ВСУ нанесли не менее 14 ударов по объекту вечером 18 июня и в ночь на 19 июня. В результате начался пожар в одном из боксов. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС. По ее данным, никто не пострадал, но повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны.

«Полный масштаб ущерба оценить не представляется возможным из-за сохраняющейся высокой угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров поврежденных объектов», – говорится в сообщении.

На станции подчеркнули, что киевский режим, очевидно, добивается нарушения работы транспортной инфраструктуры станции, логистики и перевозки персонала и тем самым создает дополнительные риски для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.

«Несмотря на продолжающиеся провокации, персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта», – заверили на станции.

Обновлено. Руководство ЗАЭС сообщит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о массированной атаке украинских БПЛА на транспортный цех станции, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС. Ранее при налете БПЛА на Энергодар пострадали четверо жителей, включая двух работников цеха централизованного ремонта АЭС, один из которых впоследствии скончался.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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