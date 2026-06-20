Средства ПВО за ночь перехватили 187 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 187 вражеских беспилотников над территорией 12 регионов России. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, на местах работают оперативные службы.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 19 июня до 7.00 мск 20 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

В целях безопасности Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов Калуги, Пензы, Казани, Чебоксар, Ульяновска, Ижевска, Самары, Уфы, столичных Жуковский и Домодедово.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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