За ночь средства ПВО сбили 239 вражеских беспилотников

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 239 украинских дронов над территорией девяти российских регионов. Данных о пострадавших не поступало, на местах работают оперативные службы.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея, и над акваториями Азовского и Черного морей», – сообщили в Минобороны РФ.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб, сообщают власти подвергшихся ночному налету субъектов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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