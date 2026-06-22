Московские аэропорты возобновили работу после отражения атаки 59 БПЛА

Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск на всех четырех столичных аэропортах, введенных из-за атаки украинских БПЛА на Москву.

«Шереметьево» был закрыт порядка трех часов. «Домодедово» и «Жуковский» не обслуживали рейсы почти полтора часа. Ограничения во «Внуково» действовали около 40 минут.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 59 беспилотников, летевших на столицу. Массированная атака началась около трех часов ночи и продлилась до пяти часов утра.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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