Атака на Москву: сбито уже 80 украинских БПЛА

Система противоздушной обороны уничтожила еще 10 беспилотников ВСУ, летевших на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в «Максе». Дроны были сбиты за последние 40 минут

По данным градончальника, на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

С учетом последних сбитых воздушных целей общее число БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве, достигло 80.

Массированная атака вражеских дронов на столицу началась около трех часов ночи.

По данным Росавиации, столичные аэропорты Внуково и Домодедово на фоне налета БПЛА принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Работа аэропорта Шереметьево снова приостановлена второй раз с начала суток.

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» в связи с введением ограничений в аэропортах столичного авиаузла корректируют расписание полетов. В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что вылет части рейсов перенесен, некоторые рейсы отменены. «Пассажиры оповещаются о новом времени вылета через контакты, указанные в бронировании», – сказано в сообщении. Перевозчик просит не приезжать в аэропорт в случае отмены рейса. В авиакомпании «Победа» сообщили, что часть рейсов может быть задержана или направлена на запасные аэродромы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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