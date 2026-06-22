ФСБ задержала шпионившего для Киева жителя Воронежа

ФСБ сообщила о задержании в Воронеже молодого человека, работавшего на украинские спецслужбы и подозреваемого в совершении госизмены.
По информации спецслужбы, 21-летний местный житель был завербован спецслужбами Украины через мессенджер Telegram для наблюдения за военными объектами в Московском регионе. Кроме того, фигурант подбирал в интернете людей для оказания содействия спецслужбам Украины и участвовал в работе украинских колл-центров, специализирующихся па мошенничестве в отношении россиян.
«У задержанного изъят смартфон с перепиской, свидетельствующей о его противоправной деятельности по заданию украинских спецслужб», – отметили в ФСБ.
Следственный отдел УФСБ России по Воронежской области возбудил против фигуранта уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена). По решению суда задержанный заключен под стражу.
Как отметили в спецслужбе, обвиняемый признал вину и активно сотрудничает со следствием.
Москва, Наталья Петрова
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