В Гусь-Хрустальном провели эвакуацию после падения дрона ВСУ

Украинский беспилотник упал в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области. В целях безопасности эвакуированы жители трех многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

Он уточнил, что пострадавших нет. «Ситуация под контролем. На месте работают оперативные службы», – написал глава региона в «Максе».

Добавим, в Тульской области вражеский дрон атаковал многоквартирный дом в городе Щекино. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Жители дома эвакуированы. На месте работают экстренные службы и оперативный штаб правительства региона.

За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 301 БПЛА ВСУ над российскими регионами. Российские военные с трех часов ночи отражают массированную атаку вражеских дронов на Москву. На данный момент сбито на подлете к столице сбито 80 беспилотников.

Владимир, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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