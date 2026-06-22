Дебошир напал с ножницами на пассажиров рейса «Москва-Омск»

Пассажир устроил дебош на борту самолета, совершавшего рейс из Москвы в Омск. Агрессивного мужчину связали, он потерял сознание и впоследствии скончался.

Инцидент произошел 21 июня, передает канал «112». 37-летний мужчина стал бегать по самолету и угрожать пассажирам ножницами. После этого он попытался ворваться в кабину пилотов.

Хулигана связали, чтобы он не причин никому вреда, а после того, как он успокоился, отпустили. Тогда мужчина и потерял сознание.

После приземления прибывшие на борт медики констатировали смерть нападавшего. Причина устанавливается. Проводится расследование.

Омск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube