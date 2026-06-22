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В Белгородской области водитель автобуса погиб при атаке FPV-дрона

В Белгородской области дрон атаковал автобус. В результате погиб водитель.

ВСУ ударили по транспорту на участке автодороги Красная Яруга – Вязовое в Краснояружском округе.

«Водителя в тяжелом состоянии бойцы «БАРС-Белгород» доставили в Краснояружскую ЦРБ. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», – сообщили в оперштабе Белгородской области.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали населенные пункты Илек-Пеньковка, Октябрьский, Мощеное, Гора-Подол, Замостье, Уразово и Бершаково. В результате никто не пострадал, на местах работают оперативные службы.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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