Три человека ранены в результате ракетного удара ВСУ по Воронежу

Три человека пострадали при отражении атаки ВСУ по Воронежу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его данным, силы ПВО обнаружили и сбили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. «На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном – в тяжелом состоянии», – написал Гусев в «Максе».

Кроме того, повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа, добавил глава региона. По его словам, также повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. На местах работают оперативные службы.

Ранее, в 11:40 мск в Воронежской области была объявлена ракетная опасность. В настоящее время дан отбой воздушной тревоге.

Гусев напомнил о недопустимости публикации в интернете фото- и видеоматериалов с последствиями, особенно с привязкой к местности. Он призвал местных жителей не приближаться к обломкам уничтоженных ракет.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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