Над Россией сбили 143 БПЛА за ночь

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 143 украинских беспилотника самолетного типа над девятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Воздушные цели сбили в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Крыму, Адыгее, а также акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области отразили атаку более десятка БПЛА в семи районах региона – Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском. Пострадавших и последствий на земле нет, уточнил губернатор Юрий Слюсарь.

Власти других районов ночной налет дронов не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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