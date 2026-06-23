Над Россией сбили 143 БПЛА за ночь

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 143 украинских беспилотника самолетного типа над девятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Воздушные цели сбили в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Крыму, Адыгее, а также акваториями Азовского и Черного морей.
В Ростовской области отразили атаку более десятка БПЛА в семи районах региона – Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском. Пострадавших и последствий на земле нет, уточнил губернатор Юрий Слюсарь.
Власти других районов ночной налет дронов не комментировали.
Москва, Наталья Петрова
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