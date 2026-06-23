ВСУ ударили ракетами по городу Алексеевка Белгородской области

Город Алексеевка в Белгородской области подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных формирований киевского режима, сообщил региональный оперштаб. В результате удара повреждено предприятие, на его территории начался пожар, который уже потушили.

«В результате прилета боеприпасов на территории предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано пожарными расчетами», – говорится в сообщении. Кроме того, повреждена кровля частного дома.

В поселке Пролетарский в Ракитянском округе при взрыве вражеского беспилотника боец подразделения «Орлан» получил осколочное ранение височной области. После оказания медпомощи он отказался от госпитализации. Также на месте атаки поврежден микроавтобус.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атак FPV-дронов выбиты окна, повреждены крыши, фасады, заборы двух частных домов. Еще одно домовладение уничтожено огнем. В городе Шебекино при атаке БПЛА повреждения получили микроавтобус, а также остекление и фасад частного дома. В городе Грайворон от детонации дронов повреждены окна коммерческого объекта и автомобиль.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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