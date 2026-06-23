В Москве арестован бывший гендиректор «Аэрофлота»

В Москве по решению суда арестован бывший генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Решением суда Полубояринов отправлен под арест», – сказал собеседник агентства.
Полубояринов занимал должность гендиректора «Аэрофлота» с 2020 по 2022 год.
Официальная информация о его аресте не поступала.
Москва, Анастасия Смирнова
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