При атаке БПЛА в Нижегородской области погибли два человека, еще двое ранены

Атаку беспилотников ВСУ с ночи отражают в Нижегородской области, силы ПВО сбили уже 23 БПЛА. Погибли два человека, еще столько же ранены, поврежден промышленный объект. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

«По предварительной информации, повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, еще двое человек находятся в больнице», – написал глава региона в «Максе».

Никитин отметил, что пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

«Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет. <…> Оперативные службы работают на месте, осуществляют ликвидацию последствий инцидентов., – уточнил глава региона, добавив, что силы противоздушной обороны «продолжают защищать небо над регионом».

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев со своей стороны сообщил, что массированная атака БПЛА отражена ранним утром «на территории большого Нижнего Новгорода». Два человека погибли в результате возгорания дома, уточнил он. Жизни двух пострадавших мужчин ничего не угрожает, добавил он. «Также зафиксированы локальные повреждения жилой и промышленной инфраструктуры, которые сейчас оценивают эксперты», – написал градоначальник в «Максе». Глава города поручил оказать помощь пострадавшим и семье погибших.

На фоне атаки дронов в аэропорту Нижнего Новгорода с 7:38 мск действуют ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.

По данным Минобороны России, за ночь средства ПВО уничтожили 323 украинских беспилотника над 20 российскими регионами, в том числе над Нижегородской областью.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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