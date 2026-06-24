ВСУ ночью атаковали 20 российских регионов: сбито 323 БПЛА

Украинские боевики в ночь на среду, 24 июня, предприняли очередную массированную воздушную атаку на регионы в Центральной России, Поволжье и на юге страны. Подразделения противоздушной обороны уничтожили 323 вражеских беспилотника самолетного типа над территориями 20 субъектов РФ, сообщило Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, БПЛА сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгородской области во время атаки дрона погиб мужчина в хуторе Приветный Вейделевского округа, сообщил региональный оперштаб. Ранение получила женщина, ее госпитализировали.

В Оренбурге несколько БПЛА ликвидировали над одним из промышленных предприятий, уточнил губернатор региона Евгений Солнцев. Один беспилотник уничтожен в пригороде Пензы, пострадавших и разрушений нет, отчитался глава региона Олег Мельниченко.

Севастополь после атаки дронов на городские энергообъекты полностью остался без электричества. По данным властей города, за ночь и утро над городом сбили 14 БПЛА.

В Ростовской области перехватили около 30 беспилотников в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Воронежской области нейтрализовали 21 БПЛА над 10 районами региона. Никто не пострадал, в одном из районов обломки дрона повредили остекление частного дома и крышу гаража, уточнил глава региона Александр Гусев.

Еще 10 БПЛА уничтожили над Тульской областью, семь – над Калужской областью, сообщили местные власти. В обоих регионах обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Ночью и ранним утром вводились ограничения в 13 аэропортах, часть авиагаванией возобновила прием и отправку самолетов. В частности, заработали аэропорты Оренбурга, Орска, Самары, Пензы, Ульяновска, Саратова, Краснодара. Также возобновил работу столичный аэропорт Внуково.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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