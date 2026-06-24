Спецслужбы раскрыли 45 подпольных оружейных мастерских в 53 регионах России

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицией и Росгвардией в течение двух месяцев задержали 128 человек, причастных к нелегальному обороту оружия. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«В 53 субъектах страны проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых из незаконного оборота изъята 301 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», – говорится в сообщении.

В ЦОС рассказали, что среди изъятого оружия – четыре пулемета, 15 гранатометов, две штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, а также 124 винтовки, карабина и ружья. Кроме того, силовики обнаружили 788 гранат, более 111 кг взрывчатых веществ и свыше 189 тысяч патронов различного калибра.

Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. По адресам проживания задержанных проводятся следственные действия.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения, продолжается», – добавили в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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