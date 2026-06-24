Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло восьми

Силы ПВО отразили атаку еще двух украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

До этого градоначальник информировал о перехвате на подлете к столице пяти вражеских дронов. Всего с начала суток вблизи Москвы сбиты восемь БПЛА.

Аэропорт Внуково с 12:11 мск принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила Росавиация. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Остальные московские аэропорты работают в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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