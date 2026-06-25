На Кубани после атаки ВСУ горит нефтебаза: ПВО сбила 269 БПЛА за ночь

Минувшей ночью средства противоздушной обороны уничтожили 269 украинских беспилотников самолетного типа над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае после падения обломков дрона загорелась нефтебаза в станице Полтавской Красноармейского района, сообщил региональный оперштаб. На месте работают оперативные и специальные службы. Предварительно, никто не пострадал. Уточняется, что движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому временно перекрыто.

В Ростовской области больше 10 БПЛА сбили в городе Каменске-Шахтинском и в шести районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в «Максе». Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В Калужской области нейтрализовано 12 беспилотников на окраине Калуги и в семи муниципальных округах, уточнил глава региона Юрий Шапша, добавив, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В Тульской области перехватили 22 БПЛА, в Смоленской – восемь, проинформировали местные власти. В обоих регионах никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух вражеских дронов, летевших на столицу. Информация о последствиях на земле уточняется.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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