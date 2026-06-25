В Брянской области два человека погибли в результате атак со стороны Украины

Два жителя Брянской области погибли и еще четверо ранены в результате атак со стороны Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.

«Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль рядом с селом Солова Стародубского района. Погибли 23-летний водитель и 15-летняя девушка, которая ехала в машине. Автомобиль сгорел полностью», – написал Ковальчук в «Макс».

Кроме того, пострадал житель поселка Десятуха. Медики оказали ему необходимую помощь.

Осколочные ранения получили мужчина и женщина в поселке Вишневый Климовского района. Пострадавших госпитализировали.

В Погаре при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина, его доставили в больницу.

Брянск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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