В Брянской области два человека погибли в результате атак со стороны Украины

Два жителя Брянской области погибли и еще четверо ранены в результате атак со стороны Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.
«Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль рядом с селом Солова Стародубского района. Погибли 23-летний водитель и 15-летняя девушка, которая ехала в машине. Автомобиль сгорел полностью», – написал Ковальчук в «Макс».
Кроме того, пострадал житель поселка Десятуха. Медики оказали ему необходимую помощь.
Осколочные ранения получили мужчина и женщина в поселке Вишневый Климовского района. Пострадавших госпитализировали.
В Погаре при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина, его доставили в больницу.
Брянск, Зоя Осколкова
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