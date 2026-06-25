ВМС Франции задержали следовавший из России нефтетанкер

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании французскими военно-морскими силами в Средиземном море танкера, связанного, по утверждению Парижа, с Россией.

По данным сервиса Marine Traffic, нефтяной танкер Deliver следовал из российского Приморска под флагом Камеруна.

«Танкер проходил вблизи Сицилии с нарушением морского права», – написал Макрон в соцсети Х (заблокирована в РФ). Операцию по его задержанию провели 23 июня.

Задержание нефтетанкера, согласно заявлению французского президента, стало новой акцией европейских стран против так называемого «теневого флота» России, который «стремится обойти санкции».

Напомним, 1 июня Макрон сообщал о задержании ВМС Франции при поддержке Британии шедшего из России танкера Tagor в Атлантике. Он утверждал, что судно находится под международными санкциями, игнорировало элементарные правила морской навигации и «представляло угрозу для окружающей среды».

В Кремле ранее заявляли, что Москва будет обязательно принимать меры по защите своих интересов на фоне случаев пиратства, которые происходят в последнее время в международных водах.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube