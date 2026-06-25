СК РФ завершил расследование дел против почти 1500 боевиков ВСУ

Следственный комитет России завершил расследование в отношении 1410 военнослужащих, неонацистов и иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом сообщил советник при председателе СК РФ Александр Федоров на Петербургском международном юридическом форуме.

Речь идет о фигурантах 1 091 уголовного дела, уточнил он, передает РИА «Новости».

Следствие квалифицирует действия обвиняемых по статьям об умышленных убийствах мирного населения, применении запрещенных средств и методов ведения войны, жестоком обращении с военнопленными и наемничестве.

Собранная доказательная база включает результаты экспертиз, показания свидетелей и осмотры мест происшествий.

Отмечается, что значительная часть материалов уже направлена в суды.

Также Федоров сообщил, что с 2014 года СКР возбудил более 10 тысяч уголовных дел против представителей ВСУ, украинских радикалов и руководства в Киеве. По его словам, действия ВСУ в Донбассе квалифицированы как геноцид. Они привели к гибели почти 5 тысяч мирных жителей и ранениям свыше 13,5 тыс. человек. «В суд направлено уголовное дело о геноциде населения Донбасса, по которому обвинение предъявлено 41 представителю высшего политического и военного руководства киевского режима», – отметил Федоров.

Он добавил, что атаки ВСУ нанесли значительный ущерб экономике ДНР и ЛНР, а также культуре и религии. Более 2,3 млн мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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