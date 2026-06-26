Ночью над Россией сбили 660 дронов: в трех регионах наблюдаются перебои в электроснабжении

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 660 украинских беспилотников. В результате атак зафиксированы повреждения линий электропередачи в Тульской, Запорожской и Херсонской областях.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, за ночь над субъектом сбили 84 БПЛА. «В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина», – сообщил глава региона. Кроме того, во время ночной атаки зафиксированы повреждения на линии электропередачи на промышленном предприятии в Новомосковске.

В Запорожской области аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть региона. «Критическая инфраструктура в рабочем режиме. Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения», – сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Частично или полностью обесточены и все округа Херсонской области. «Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», – рассказал глава региона Владимир Сальдо.

Также ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на работу аэропортов Калуги, Нижнего Новгорода, Саратова, Пензы, Пскова, Иваново и Ярославля.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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