В белгородском селе сдетонировал боеприпас: есть погибший, повреждены дома и соцобъект

Один человек погиб в результате детонации боеприпаса в селе Плоское Корочанского округа Белгородской, сообщил региональный оперативный штаб.
Погибший – мужчина, уточнили в оперштабе.
При взрыве повреждения получили четыре частных дома – в них выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. «Частично разрушено здание социального объекта», – говорится в сообщении. Кроме того, различные повреждения получили три машины.
На месте работают оперативные службы.
Белгород, Наталья Петрова
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