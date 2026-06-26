В белгородском селе сдетонировал боеприпас: есть погибший, повреждены дома и соцобъект

Один человек погиб в результате детонации боеприпаса в селе Плоское Корочанского округа Белгородской, сообщил региональный оперативный штаб.

Погибший – мужчина, уточнили в оперштабе.

При взрыве повреждения получили четыре частных дома – в них выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. «Частично разрушено здание социального объекта», – говорится в сообщении. Кроме того, различные повреждения получили три машины.

На месте работают оперативные службы.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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