Пять человеческих голов обнаружили в морозильной камере медцентра в Москве

В многопрофильном морфологическом медицинском центре в Москве обнаружили пять человеческих голов. Обыски проводились в рамках уголовного дела.

Пакеты с останками находились в морозильной камере в помещении учреждения на Суздальской улице. Головы отправили в морг для дальнейшей экспертизы.

Расследование ведется по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, руководитель компании в Санкт-Петербурге организовал схему по изготовлению и продаже учебных материалов из частей человеческих тел. Продукция предназначалась для стоматологов, хирургов и врачей других специальностей.

Участники схемы выбирали тела пациентов, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников. К незаконной торговле останками может быть причастен начальник морга Александровской больницы. Предположительно, он ежемесячно получал вознаграждение за поставку биоматериала.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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