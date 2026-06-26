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ВСУ второй день атакуют Запорожскую АЭС: поврежден цех электрических сетей

Вооруженные формирования киевского режима второй день удары по объектам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как сообщает пресс-служба станции, в результате очередной атаки повреждено здание цеха электрических сетей, расположенное в промышленной зоне Энергодара, в районе подстанции «Радуга».

«Полученные повреждения не являются критичными. Пострадавших нет. Специалисты оценивают последствия и проведут необходимые восстановительные работы», – уточняется в сообщении.

Тем не менее, как отметили в пресс-служба ЗАЭС, особую обеспокоенность вызывает тот факт, что «любые преднамеренные удары по подразделениям ЗАЭС, даже расположенным за пределами промышленной площадки станции, создают дополнительные потенциальные угрозы безопасной эксплуатации крупнейшего ядерного объекта Европы».

Энергодар, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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