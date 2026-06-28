ПВО за ночь сбила 213 БПЛА: погиб житель Кубани, горит нефтезавод

Силы противоздушной обороны за ночь уничтожили 213 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, воздушные цели сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА погиб один человек, повреждены несколько домов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кроме того, в городе произошло возгорание на территории нефтеперарабатывающего завода, были повреждены линия электропередачи и газовая труба. На местах работают оперативные и специальные службы. Еще один человек пострадал в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района, где обломки БПЛА повредили несколько частных домов. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации.

В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки 20 беспилотников нейтрализовали в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в шести районах региона, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

На подлете к Москве вечером и ночью сбили четыре беспилотника, сообщал мэр Сергей Собянин.

В Ивановской области обломки БПЛА упали на окраине города Родники, сообщил региональный оперштаб утром в воскресенье. В результате были выбиты стекла в нескольких квартирах в многоквартирном доме. На месте работают оперативные службы. Минобороны о сбитии вражеских дронов над Ивановской областью не сообщало.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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