В Москве ликвидировали крупный узел связи телефонных мошенников

Полицейские выявили в столице узел связи телефонных мошенников. В результате задержаны два пособника аферистов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что молодой иностранец откликнулся в Интернете на предложение о работе. За денежное вознаграждение он разместил в двух арендованных московских квартирах на улицах Айвазовского и Профсоюзной сим-боксы и обеспечивал их бесперебойную работу. Эти устройства использовались зарубежными телефонными мошенниками для звонков россиянам», – говорится в сообщении.

Вторым задержанным оказался ранее судимый 27-летний москвич, который занимался активаций сим-карт. Силовики также нашли у него сверток с веществом, как установила экспертиза, это был мефедрон.

В ходе обысков обнаружены и изъяты восемь сим-боксов, два ноутбука, свыше 500 сим-карт и мобильные телефоны.

Возбуждено уголовное дело по ст. 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»), 274.4 («Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ.

Москва, Зоя Осколкова

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