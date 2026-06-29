Больше десятка детей отравились в палаточном лагере под Тверью

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку в связи с массовым отравлением детей в палаточном лагере «Вымпел-Шторм» в Тверской области.

По данным регионального надзорного ведомства, инцидент произошел в Западнодвинском муниципальном округе. «По предварительной информации, за медицинской помощью с признаками вирусной инфекции обратились более 10 несовершеннолетних, которые доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения», – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере.

В региональном главке СК РФ, в свою очередь, отметили, что проводится доследственная проверка с целью установления соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом санитарным требованиям и нормам.

Тверь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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