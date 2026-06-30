Полугодовалый ребенок погиб в результате атаки украинского дрона на Подмосковье

В Подмосковье украинский беспилотник атаковал жилой дом. В результате пострадали четыре человека, шестимесячный малыш впоследствии скончался. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во время ночного налета дрон упал на частный дом в Егорьевске. Под завалами находились люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей.

«К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего малыша. Мы окажем всю необходимую помощь», – написал глава региона в «Макс».

Кроме того, в Дубне повреждено административное здание. В деревне Фатеево Павлово-Посадского округа беспилотник упал на частный дом. По предварительной информации, никто не пострадал.

В общей сложности средства ПВО за ночь сбили 60 БПЛА в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске.

«Продолжается обследование территорий и ликвидация последствий атаки. Будем информировать», – отметил губернатор.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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