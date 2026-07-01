Над 17 регионами России за ночь сбито 179 БПЛА

Подразделения ПВО с девяти часов вечера вторника до восьми утра среды уничтожили 179 украинских беспилотников самолетного типа над 17 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, дроны были поражены в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Московском регионе, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Пензенской области обломки сбитого БПЛА повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Обошлось без пострадавших. Позднее глава региона сообщил о сбитом вражеском дроне над Пензой. «Нахожусь на объекте, где работают службы экстренного реагирования. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», – написал Мельниченко в «Максе».

В Ставропольском крае утром два беспилотника сбиты на подлете к промзоне Буденновска, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Один БПЛА ликвидирован над Сенгилеевским районом Ульяновской области, проинформировал глава региона Алексей Русских. «Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы», – написал он в «Максе».

В Ростовской области дроны уничтожены в четырех районах региона: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших и последствий на земле нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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