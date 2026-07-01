На подлете к Москве уничтожены шесть БПЛА

Силы противоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают экстренные службы.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», – написал градоначальник в своем канале в «Максе».

Спустя две минуты он сообщил, что отражена атака еще трех направлявшихся в сторону столицы дронов. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – добавил он.

На фоне угрозы БПЛА столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. «Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – подчеркнули в ведомстве и предупредили о возможных корректировках в расписании полетов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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