Мужчина погиб в результате удара дрона в Белгородской области

Житель Белгородской области погиб в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«В поселке Уразово Валуйского округа беспилотник нанес удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте. Выражаем соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

Еще три человека получили ранения и были госпитализированы в Валуйскую центральную районную больницу. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Из-за удара автомобиль загорелся, пожар удалось оперативно потушить. Кроме того, в том же районе украинские ПБЛА повредили четыре машины и коммерческое здание.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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