Два человека пострадали при атаке БПЛА на предприятия Пензы

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о последствиях утренней атаки ВСУ беспилотниками по областному центру. Под удар попали два предприятия. В результате атаки по одному из них ранения получили два человека, уточнил глава региона.

«Женщине медицинская помощь оказана амбулаторно, ее уже отпустили домой. Мужчина получил серьезные осколочные ранения, был экстренно прооперирован, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии», – сказал Мельниченко в видеообращении в своем Max-канале.

По его словам, семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

Губернатор добавил, что взрывной волной выбиты стекла в двух многоквартирных домах. «Поручил главе города Пензы создать штаб по ликвидации последствий и в кратчайшие сроки восстановить остекление», – отметил Мельниченко.

Глава региона ранее сообщал, что обломки беспилотника повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание.

Пенза, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube