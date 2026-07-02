Житель Нижегородской области погиб во время ночного налета дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 327 украинских БПЛА. Жертвами атаки стал житель Нижегородской области, еще четыре человека пострадали.

По данным Минобороны РФ, за ночь киевский режим атаковал с помощью дронов территории Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым.

«С ночи Нижегородская область отражает атаку вражеских БПЛА, силы ПВО уничтожили 30 аппаратов. Падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя», – сообщил губернатор Глеб Никитин.

Еще четыре человека пострадали, им оказывается оперативная медицинская помощь, одного раненого госпитализировали. На местах падения обломков работают специалисты.

В других регионах информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Последствия ночного налета уточняются.

Кроме того, ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения в аэропортах Тамбова, Калуги, Геленджика, Краснодара, Ульяновска, Пскова, Пензы, Саратова, Чебоксар, Нижнего Новгорода, а также столичных Внуково, Жуковском и Домодедово.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube