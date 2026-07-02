В Алтайском крае утонули два ребенка

В Алтайском крае возбудили два уголовных дела после гибели двух детей на воде. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Четырехлетняя девочка погибла на озере Большое Лазурное в селе Кокши Советского района. Малышка была вместе с бабушкой, она надела резиновый надувной круг и вошла в воду. «Зайдя на глубину, ребенок выпал из спасательного средства и утонул», – говорится в сообщении.

Вторая трагедия произошла на реке Алей на окраине села Безрукавка Рубцовского района. 13-летний мальчик находился на открытом водоеме вместе с родственниками. Во время игры в воде ребенок зашел на глубину и утонул.

По факту гибели детей возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Ход расследования обоих случаев контролирует прокуратура.

Накануне сообщалось, что в соседней Республике Алтай двух туристов унесло в реку Катунь с разницей в несколько часов.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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