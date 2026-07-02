Москвич напал с ножом на соседку с годовалым ребенком и ранил малыша

На востоке Москвы мужчина с ножом набросился на женщину с 11-месячным сыном. Ребенок получил порез ноги. Нападавшего задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в жилом доме по улице 9 Мая, уточняет «Московский Комсомолец». Пьяный мужчина с ножом в руках столкнулся с соседкой и ее сыном в приквартирном тамбуре, начал размахивать оружием, угрожая женщине. Та успела вытащить сына из коляски, взяла его на руки, пытаясь закрыть его собой. Но мужчина смог по касательной порезать ногу мальчику, после чего убежал в подъезд. Мать мальчика вызвала скорую помощь и полицию. Вскоре нападавшего задержали. К этому времени он пытался напасть на еще одну жительницу дома, но женщина успела забежать к себе в квартиру и не пострадала.

Отмечается, что ребенок находится в стабильном состоянии, госпитализация ему не потребовалась.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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